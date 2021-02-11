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    Кузнецова завершила борьбу на Australian Open во втором круге

    Теннис Australian Open WTA Светлана Кузнецова Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Светлана Кузнецова не сумела выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

    Светлана Кузнецова
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    Светлана Кузнецова

    Во втором раунде соревнований она в трех сетах уступила швейцарке Белинде Бенчич со счетом 5:7, 6:2, 4:6.

    Теннисистки провели на корте 2 часа 40 минут. Кузнецова сделала пять эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. Бенчич сделала один эйс, совершила 11 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 13.

    Следующей соперницей Бенчич будет бельгийка Элизе Мертенс, которая в двух сетах обыграла китаянку Джу Лин — 7:6, 6:1.

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