Кузнецова завершила борьбу на Australian Open во втором круге

Российская теннисисткане сумела выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде соревнований она в трех сетах уступила швейцарке Белинде Бенчич со счетом 5:7, 6:2, 4:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 40 минут. Кузнецова сделала пять эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. Бенчич сделала один эйс, совершила 11 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 13.

Следующей соперницей Бенчич будет бельгийка Элизе Мертенс, которая в двух сетах обыграла китаянку Джу Лин — 7:6, 6:1.