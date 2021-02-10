Тим и Раонич вышли в третий круг Australian Open-2021

Австрийский теннисиствышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии-2021.

В 1/32 финала третья ракетка мира уверенно обыграл немца Доминика Кепфера, занимающего 70-е место в рейтинге ATP, со счетом 6:4, 6:0, 6:2.

Поединок продлился 1 час 39 минут. Тим выполнил семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. Его соперник, занимающий 70-е место в рейтинге ATP, один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге Тим встретится с победителем матча Ник Кирьос (Австралия) — Уго Умбер (Франция).

Также прошел в третий круг и 14-й сеяный Милош Раонич, который в четырех сетах обыграл француза Корантена Муте — 6:7 (1:7), 6:1, 6:1, 6:4.

Следующим соперником канадца будет венгр Мартон Фучович.