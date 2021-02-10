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    Australian Open. Потапова и Карцев продвинулись по турнирной сетке, Касаткина и Самсонова завершили выступления на турнире

    10 февраля в Мельбурне проходит третий день турнира Australian Open

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    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    Мужчины

    Аслан Карацев (Россия) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 6:0, 6:1, 6:0

    Российский теннисист Аслан Карацев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

    В матче второго круга он разгромил представителя Белоруссии Егора Герасимова со счетом 6:0, 6:1, 6:0.

    Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. За это время россиянин совершил 8 эйсов, допустил 2 двойные ошибки, а также реализовал 8 из 15 брейк-пойнтов. На счету Карцева 3 подачи навылет и 5 двойных ошибок.

    В следующем круге Карацев сыграет с победителем пары Александр Мюллер (Франция) — Диего Шварцман (Аргентина).

    Женщины

    Дарья Касаткина (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия) — 6:7 (5:7), 3:6

    Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в третий круг Australian Open-2021.

    Во втором раунде она уступила седьмой сеяной белоруске Арине Соболенко — 6:7 (5:7), 3:6.

    Соперницы провели на корте 1 час 30 минут. За это время Касаткина не совершила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку, а также реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету Соболенку 7 эйсов, 6 двойных ошибок, а также 4 реализованных брейк-пойнта.

    В следующем круге Соболенко сыграет с победителем пары Ализе Корне (Франция) — Энн Ли (США).

    Анастасия Потапова (Россия) — Тимя Бабош (Венгрия) — 6:2, 6:4

    А вот россиянка Анастасия Потапова продолжает успешное выступление на турнире. Россиянка в двух партиях обыграла венгерку Тимея Бабош.

    Для победы россиянке потребовалось провести на корте 1 час 18 минут, за которые она взяла четыре гейма на подаче соперницы.

    Следующей соперницей Потаповой станет американка Серена Уильямс.

    Серена Уильямс (США) — Нина Стоянович (Сербия) — 6:3, 6:0

    Серена Уильямс без проблем пробилась в третий круг Australian Open-2021. Во втором раунде экс-первая ракетка мира, посеянная под 10-м номером, разгромила сербку Нину Стоянович — 6:3, 6:0.

    Встреча продолжалась 1 час 10 минут. На счету Уильямс 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. В третьем круге Серена сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой.

    Бьянка Андрееску (Канада) — Се Шувэй (Тайань) — 3:6, 2:6

    А вот канадка Бьянка Андрееску, победительница US Open-2019, не смогла выйти в третий круг турнира.

    На стадии второго раунда Андрееску, имевшая восьмой номер посева, уступила представительнице Тайваня Се Шувэй — 3:6, 2:6.

    Сорана Кирстя (Румыния) — Петра Квитова (Чехия) — 6:4, 1:6, 6:1

    Румынка Сорана Кирстя вышла в третий круг турнира Australian Open. В трех сетах она переиграла чешку Петру Квитову.

    Зарина Дияс (Казахстан) — Бернарда Пера (США) — 6:4, 3:6, 6:3

    В другой встрече Зарина Дияс из Казахстана взяла верх над американкой Бернардой Перой.

    Гарбинье Мугуруса (Испания) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:3, 6:1

    Россиянка Людмила Самсонова не смогла преодолеть барьер второго круга Открытого чемпионата Австралии.

    На этом этапе она проиграла испанке Гарбинье Мугурусе со счетом 3:6, 1:6.

    Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. На счету Самсоновой в этой игре 7 подач навылет, 3 двойные ошибки и ни одной попытки реализации брейк-пойнта (0%). У ее соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнтов из 7 (57%).

    Следующей соперницей 27-летней испанки станет Зарина Дияс из Казахстана.

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