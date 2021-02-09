Хачанов в четырех сетах обыграл Вукича в первом круге АО

Российский теннисистпробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

В первом круге турнира он добился победы над австралийцем Александаром Вукичем — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4.

Встреча продолжалась 3 часа 9 минут. На счету Хачанова 9 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12. Вукич подал навылет 15 раз, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 9.

Во втором круге 24-летний россиянин сыграет против литовца Ричардаса Беранкиса, который в трех сетах обыграл индийца Сумита Нагала — 6:2, 7:5, 6:3.