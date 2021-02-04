Australian Open не будет перенесен из-за коронавируса у работника отеля

Теннисный турнир Australian Open состоится в 2021 году в запланированные сроки, несмотря на зараженного сотрудника карантинного отеля. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Хосе Маргадо.

По данным источника, Australian Open никто не будет переносить, и турнир начнется вовремя — 8 февраля. Все шесть турниров, которые проходят в Мельбурне на этой неделе, возобновятся в пятницу, 5 февраля.

Вдобавок отмечается, что расписание ATP Cup сдвинется еще на один день — турнир закончится в воскресенье, 7 февраля.

Отмечается, что тесты на наличие коронавирусной инфекции сдали 507 человек, включая 160 теннисистов. Их результаты будут доступны в течение ближайших суток.