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    Australian Open не будет перенесен из-за коронавируса у работника отеля

    Теннис Коронавирус в спорте Australian Open
    Теннисный турнир Australian Open состоится в 2021 году в запланированные сроки, несмотря на зараженного сотрудника карантинного отеля. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Хосе Маргадо.

    Australian Open
    Australian Open

    По данным источника, Australian Open никто не будет переносить, и турнир начнется вовремя — 8 февраля. Все шесть турниров, которые проходят в Мельбурне на этой неделе, возобновятся в пятницу, 5 февраля.

    Вдобавок отмечается, что расписание ATP Cup сдвинется еще на один день — турнир закончится в воскресенье, 7 февраля.

    Отмечается, что тесты на наличие коронавирусной инфекции сдали 507 человек, включая 160 теннисистов. Их результаты будут доступны в течение ближайших суток.

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