Надаль поделился ожиданиями от полуфинального матча с Медведевым

Испанецназвал полуфинал итогового турнира ATP против россиянинаневероятным вызовом.

«Попасть в полуфинал здесь, в последнем турнире года, — это очень важно. Рад этому, и с нетерпением жду полуфинала против Даниила. В прошлом году мне немного не повезло, что я не попал в полуфинал.

Здесь всегда сложно играть против лучших игроков мира каждый день. В большинстве случаев немного устаешь, но в этом году все немного по-другому... Я просто рад быть в полуфинале и надеюсь, что буду готов сыграть изо всех сил», — цитирует испанца пресс-служба ATP.

Напомним, Надаль в заключительном поединке группового этапа турнира победил грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:2, 4:6, 6:2 . 0