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    Надаль поделился ожиданиями от полуфинального матча с Медведевым

    Теннис Итоговый чемпионат ATP ATP Рафаэль Надаль Даниил Медведев Прогнозы на теннис
    Испанец Рафаэль Надаль назвал полуфинал итогового турнира ATP против россиянина Даниила Медведева невероятным вызовом.

    Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль

    «Попасть в полуфинал здесь, в последнем турнире года, — это очень важно. Рад этому, и с нетерпением жду полуфинала против Даниила. В прошлом году мне немного не повезло, что я не попал в полуфинал.

    Здесь всегда сложно играть против лучших игроков мира каждый день. В большинстве случаев немного устаешь, но в этом году все немного по-другому... Я просто рад быть в полуфинале и надеюсь, что буду готов сыграть изо всех сил», — цитирует испанца пресс-служба ATP.

    Напомним, Надаль в заключительном поединке группового этапа турнира победил грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:2, 4:6, 6:2 . 0

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