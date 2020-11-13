Александрова вышла в полуфинал турнира в Линце

Екатерина Александрова
globallookpress.com
В четвертьфинальном поединке первая ракетка России обыграла представительницу Аргентины Надю Подорошку — 6:2, 6:1.
Теннисистки провели на корте один час. Александрова 4 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-поинта из 6.
Подорошка не подала ни одного эйса, 1 раз ошиблась на подаче и не использовала 2 возможности взять подачу соперницы.
За выход в финал Александрова поспорит с победительницей матча между пятой сеяной россиянкой Вероникой Кудерметовой и второй ракеткой соревнований бельгийкой Элизе Мертенс. 0