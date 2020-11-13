Александрова вышла в полуфинал турнира в Линце

Российская теннисисткавышла в полуфинал турнира категории International в Линце.

В четвертьфинальном поединке первая ракетка России обыграла представительницу Аргентины Надю Подорошку — 6:2, 6:1.

Теннисистки провели на корте один час. Александрова 4 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-поинта из 6.

Подорошка не подала ни одного эйса, 1 раз ошиблась на подаче и не использовала 2 возможности взять подачу соперницы.

За выход в финал Александрова поспорит с победительницей матча между пятой сеяной россиянкой Вероникой Кудерметовой и второй ракеткой соревнований бельгийкой Элизе Мертенс. 0