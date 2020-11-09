Медведев поднялся на четвертую позицию в рейтинге ATP

Россиянинподнялся с пятого на четвертое место в рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Он сместил с этой строчки швейцарца Роджера Федерера. Напомним, что накануне Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Париже.

Россиянин Андрей Рублев остается на восьмом месте. Карен Хачанов опустился на одну позицию и занимает 20 строку.

Рейтинг АТР. 9 ноября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 830.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850.

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125.

4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6970.

5 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5925.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5525.

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3919.

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3455.

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3075.

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20 (19). Карен Хачанов (Россия) — 2245. 0