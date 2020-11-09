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    Медведев поднялся на четвертую позицию в рейтинге ATP

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    Россиянин Даниил Медведев поднялся с пятого на четвертое место в рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    Он сместил с этой строчки швейцарца Роджера Федерера. Напомним, что накануне Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Париже.

    Россиянин Андрей Рублев остается на восьмом месте. Карен Хачанов опустился на одну позицию и занимает 20 строку.

    Рейтинг АТР. 9 ноября

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 830.
    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850.
    3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125.
    4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6970.
    5 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630.
    6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5925.
    7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5525.
    8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3919.
    9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3455.
    10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3075.
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    20 (19). Карен Хачанов (Россия) — 2245. 0

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