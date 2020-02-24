Донской опустился на 114 строку в рейтинге ATP

В обновленном рейтинге ATP от 24 февраля российский теннисистопустился с 112-й на 114-ю строчку.

Россиянин Даниил Медведев сохранил пятое место в рейтинге ATP. В топ-20 мирового рейтинга также остались Андрей Рублев и Карен Хачанов, которые располагаются на 14-й и 17-й строчках соответственно.

Первой ракеткой мира по-прежнему остается серб Новак Джокович.

Рейтинг ATP. 24 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9720.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9395.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7045.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3885.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860.

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860.

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555.

… 14 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2219...

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2040...

114 (112). Евгений Донской (Россия) — 503. 0