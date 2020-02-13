Александрова победила Векич на турнире в Санкт-Петербурге

Россиянкапробилась в четвертьфинал турнира St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 780 тысяч долларов.

В матче второго круга российская теннисиска за час и 21 минуту в двух сетах победила Донну Векич из Хорватии — 6:1, 7:5.

Александрова сделала 2 эйса, допустила одну двойную ошибку и выиграла 7 брейк-пойнтов из 13.

Векич ни разу не подала на вылет, сделала 5 двойных ошибок и взяла 3 гейма на чужой подаче при 9 возможностях.

В четвертьфинале россиянка сыграет с представительницей Чехии Петрой Квитовой, которая во втором круге выиграла у бельгийки Элисон Ван Эйтванк — 7:6 (7:1), 1:6, 6:2. 0