Кудерметова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисисткавышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге.

В поединке первого раунда россиянка обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счетом 7:6 (7:4), 1:6, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. Кудерметова выполнила 7 эйсов и совершила 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-поинтов из 8.

Путинцева 1 раз подала навылет и допустила 4 двойные ошибки. При этом она реализовала 6 брейк-поинтов из 16.

Следующей соперницей Кудерметовой станет действующая чемпионка турнира из Нидерландов Кики Бертенс. 0