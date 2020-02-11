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    Кудерметова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

    Теннис WTA Юлия Путинцева Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге.

    Вероника Кудерметова
    Вероника Кудерметова

    В поединке первого раунда россиянка обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счетом 7:6 (7:4), 1:6, 7:5.

    Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. Кудерметова выполнила 7 эйсов и совершила 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-поинтов из 8.

    Путинцева 1 раз подала навылет и допустила 4 двойные ошибки. При этом она реализовала 6 брейк-поинтов из 16.

    Следующей соперницей Кудерметовой станет действующая чемпионка турнира из Нидерландов Кики Бертенс. 0

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