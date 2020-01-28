Australian Open. Кенин и Барти пробились в полуфинал, Федерер играет с Сандгреном

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    София Кенин (США) — Онс Жабер (Тунис) — 6:4, 6:4

    Американская теннисистка София Кенин пробилась в полуфинал Australian Open-2020.

    В матче 1/4 финала американка, посеянная на турнире под 14 номером, обыграла представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

    Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты. На счету Кенин ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. Жабер подала навылет 5 раз, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 1 брейк-йонт из 5.

    В полуфинале турнира Кенин сыграет с победительницей пары Эшли Барти (Австралия) — Петра Квитова (Чехия).

    Эшли Барти (Австралия) — Петра Квитова (Чехия) — 7:6 (8:6), 6:2

    Австралийка Эшли Барти стала второй полуфиналисткой Открытого чемпионата Австралии 2020 года.

    В матче 1/4 финала первая сеяная обыграла чешку Петру Квитову со счетом 7:6 (8:6), 6:2.

    Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты. Барти пять раз подала на вылет, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из 12.

    В полуфинале турнира Барти сыграет с американкой Софией Кенин. 0

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