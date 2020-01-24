Барти продолжает выступление на Открытом чемпионате Австралии

Первый номер мирового рейтингапреодолела третий круг Australian Open.

Австралийка в двух партиях обыграла уроженку Москвы Елену Рыбакину, которая выступает за Казахстан — 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. На счету Барти 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. Рыбакина подала навылет 2 раза, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 10.

В 1/8 финала турнира Барти сыграет с победительницей пары Элисон Риске (США) — Юлия Гергес (Германия).

Датчанка Каролин Возняцки не смогла преодолеть третий этап турнира, проиграв представительнице Туниса Онс Жабер — 5:7, 6:3, 5:7. 0