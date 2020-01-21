Остапенко выбила Самсонову с Australian Open

Российская теннисисткапотерпела поражение на старте Открытого чемпионата Австралии 2020 года.

Встреча первого круга турнира против представительницы Латвии Елены Остапенко завершилась в двух сетах — 1:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 13 минут. Самсонова 7 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного из 3 брейк-пойнтов. На счету победительницы Открытого чемпионата Франции 2017 года 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Остапенко поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич. 0