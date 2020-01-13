Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Аделаиде

Российская теннисисткауспешно преодолела барьер первого раунда на турнире в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого превышает 800 тысяч долларов.

На старте соревнований россиянка уверенно обыграла эстонку Анетт Контавейт — 6:2, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. Анастасия Павлюченкова совершила 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 5 брейк-пойнтов. Контавейт в свою очередь также совершила 1 эйс, сделала 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 9 брей-пойнтов.

Во втором круге турнира россиянка сыграет с первым номером мирового рейтинга австралийкой Эшли Барти.

Павлюченкова свой последний турнир WTA выиграла в 2018 году в Страсбурге. 0