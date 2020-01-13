ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордНадежда «МЮ». Как Рашфорд превращается в игрока топ-класса
  • 01:01
    • ПСЖ упустил победу над «Монако»
  • 00:44
    • «Ювентус» обыграл «Рому» и возглавил таблицу Серии А
  • 00:17
    • Суарес выбыл из строя на четыре месяца
  • 23:46
    • «Реал» по пенальти одолел «Атлетико» в финале Суперкубка Испании
  • 21:29
    • «Ман Сити» забил шесть мячей «Астон Вилле», Агуэро оформил хет-трик
    Все новости спорта

    Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Аделаиде

    Теннис WTA Анастасия Павлюченкова Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова успешно преодолела барьер первого раунда на турнире в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого превышает 800 тысяч долларов.

    Анастасия Павлюченкова
    Анастасия Павлюченкова

    На старте соревнований россиянка уверенно обыграла эстонку Анетт Контавейт — 6:2, 6:4.

    Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. Анастасия Павлюченкова совершила 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 5 брейк-пойнтов. Контавейт в свою очередь также совершила 1 эйс, сделала 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 9 брей-пойнтов.

    Во втором круге турнира россиянка сыграет с первым номером мирового рейтинга австралийкой Эшли Барти.

    Павлюченкова свой последний турнир WTA выиграла в 2018 году в Страсбурге. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Угроза «большой тройке». Циципас заявил об амбициях в Лондоне
  • 18/11/2019 в 10:43
    •
  • Прогноз
  • «Парма» — «Лечче»
  • 2.05
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Парма» серию поражений «Лечче»?
  • «Парма» — «Лечче». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Реабилитируется ли «Наполи» за провалы в Серии А?
  • «Наполи» — «Перуджа». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Забьет ли «Кальяри» на «Джузеппе Меацца»?
  • «Интер» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Монреаль» Хоккей НХЛ. Шайба Ковальчука, шатаут Василевского и два очка БарбашеваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 января Вчера в 09:000
  • 07:03
    • Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Аделаиде
  • 17:34
    • Определился обладатель ATP Cup
  • 17:18
    • Фуркад выиграл масс-старт в Оберхофе
    Криштиану Роналду Футбол Роналду в «Арсенале», Зидан — в «Блэкберне». Величайшие несостоявшиеся трансферы«Канониры» проворонили наибольшее количество суперзвезд 11/01/2020 в 22:410
  • Экспресс дня

  • «Парма» ни с чем оставит «Лечче»?
  • 2.36
    •
  • 00:00
    • Российские рапиристки выиграли командный турнир на этапе КМ в Польше
  • 21:11
    • Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо»
  • 21:00
    • «Лилль» на выезде проиграл «Дижону»
    Валерий Карпин Футбол Планы на зиму: «Ростов»Чем заняться Валерию Карпину во время зимнего перерыва в чемпионате России 10/01/2020 в 20:240
  • 17:06
    • Хави отказался возглавить «Барселону» в январе
  • 16:37
    • «Барыс» в овертайме вырвал победу у «Локомотива»
  • 15:35
    • Мякяряйнен — победительница масс-старта в Оберхофе
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.91
  • Прогноз на матч Амур — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Парма — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.36
  • Экспресс дня 13 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Куньлунь РС — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Наполи — Перуджа
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Интер — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие