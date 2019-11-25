Ватутин поднялся на две строчки в рейтинге ATP

Лидерство удерживает испанец Рафаэль Надаль. Следом за ним идет серб Новак Джокович, а замыкает тройку сильнейших Роджер Федерер.
Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на пятой позиций. Карен Хачанов располагается на 17-м месте, Андрей Рублев занимает 23-ю строчку. Их соотечественник Алексей Ватутин поднялся с 216-й на 214-ю строчку.
Рейтинг ATP. 25 ноября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9985.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9145.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6590.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 5825.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5705.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5300.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870.
9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540.
10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530.
… 17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840...
23 (23). Андрей Рублёв (Россия) — 1584...
113 (113). Евгений Донской (Россия) — 497…
214 (216). Алексей Ватутин (Россия) — 233. 0