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    Ватутин поднялся на две строчки в рейтинге ATP

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    ATP на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг спортсменов.

    Алексей Ватутин
    Алексей Ватутин

    Лидерство удерживает испанец Рафаэль Надаль. Следом за ним идет серб Новак Джокович, а замыкает тройку сильнейших Роджер Федерер.

    Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на пятой позиций. Карен Хачанов располагается на 17-м месте, Андрей Рублев занимает 23-ю строчку. Их соотечественник Алексей Ватутин поднялся с 216-й на 214-ю строчку.

    Рейтинг ATP. 25 ноября

    1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9985.
    2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9145.
    3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6590.
    4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 5825.
    5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5705.
    6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5300.
    7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345.
    8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870.
    9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540.
    10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530.
    … 17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840...
    23 (23). Андрей Рублёв (Россия) — 1584...
    113 (113). Евгений Донской (Россия) — 497…
    214 (216). Алексей Ватутин (Россия) — 233. 0

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