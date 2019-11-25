Ватутин поднялся на две строчки в рейтинге ATP

ATP на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг спортсменов.

Лидерство удерживает испанец Рафаэль Надаль. Следом за ним идет серб Новак Джокович, а замыкает тройку сильнейших Роджер Федерер.

Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на пятой позиций. Карен Хачанов располагается на 17-м месте, Андрей Рублев занимает 23-ю строчку. Их соотечественник Алексей Ватутин поднялся с 216-й на 214-ю строчку.

Рейтинг ATP. 25 ноября

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9985.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9145.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6590.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 5825.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5705.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5300.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870.

9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540.

10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530.

… 17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840...

23 (23). Андрей Рублёв (Россия) — 1584...

113 (113). Евгений Донской (Россия) — 497…

214 (216). Алексей Ватутин (Россия) — 233. 0