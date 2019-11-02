Определились финалисты «Мастерса» в Париже

Сербский теннисиствышел в финал турнира серии «Мастерс-1000» в Париже.

В полуфинальном поединке первый номер посева обыграл болгарина Григора Димитрова со счетом 7:6 (7:5), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. Джокович 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-поинт из 2. Димитров подал 7 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и не имел ни одной возможности взять подачу соперника.

За титул Джокович поспорит с канадцем Денисом Шаповаловым, который вышел в финал на отказе испанца Рафаэля Надаля, сославшегося на травму. 0