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    Определились финалисты «Мастерса» в Париже

    Теннис ATP Новак Джокович  Рафаэль Надаль Григор Димитров Прогнозы на теннис
    Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал турнира серии «Мастерс-1000» в Париже.

    Новак Джокович
    Новак Джокович

    В полуфинальном поединке первый номер посева обыграл болгарина Григора Димитрова со счетом 7:6 (7:5), 6:4.

    Встреча продолжалась 1 час 38 минут. Джокович 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-поинт из 2. Димитров подал 7 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и не имел ни одной возможности взять подачу соперника.

    За титул Джокович поспорит с канадцем Денисом Шаповаловым, который вышел в финал на отказе испанца Рафаэля Надаля, сославшегося на травму. 0

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