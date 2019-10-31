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    Барти вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA

    Теннис Финал тура WTA WTA Петра Квитова Прогнозы на теннис
    Австралийская теннисистка Эшли Барти вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA, который проходит в Шэньчжэне.

    Эшли Барти
    Эшли Барти

    В заключительном матче группового этапа первая ракетка мира одержала победу над чешкой Петрой Квитовой со счетом 6:4, 6:2.

    Теннисистки провели на корте полтора часа. Барти 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-поинтов. На счету ее соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

    Барти одержала две победы на групповом этапе и вышла в полуфинал. Квитова с тремя поражениями стала последней в Красной группе.

    Вторую путевку в полуфинал в очной встрече разыграют швейцарка Белинда Бенчич и нидерландка Кики Бертенс. 0

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