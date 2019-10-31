Барти вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA

Австралийская теннисисткавышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA, который проходит в Шэньчжэне.

В заключительном матче группового этапа первая ракетка мира одержала победу над чешкой Петрой Квитовой со счетом 6:4, 6:2.

Теннисистки провели на корте полтора часа. Барти 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-поинтов. На счету ее соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

Барти одержала две победы на групповом этапе и вышла в полуфинал. Квитова с тремя поражениями стала последней в Красной группе.

Вторую путевку в полуфинал в очной встрече разыграют швейцарка Белинда Бенчич и нидерландка Кики Бертенс. 0