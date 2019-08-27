US Open. Поражения Вихлянцевой и Кудерметовой

Во вторник, 27 августа, на US Open продолжаются матчи первого круга в мужском и женском одиночном разрядах.

Женщины

Франческа Ди Лоренцо (США, WC) — Вероника Кудерметова (Россия) — 7:6(7:4), 6:2

Россиянка Вероника Кудерметова не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата США по теннису.

В стартовом матче US Open российская теннисистка за полтора часа уступила американке Франческе Ди Лоренцо со счетом 6:7(4:7), 2:6. За это время Кудерметова сделала 2 эйса, а ее соперница — 5.

Во втором круге американка сыграет с немкой Юлией Гергес.

Петра Квитова (Чехия, 6) — Дениса Аллертова (Чехия, Q) — 6:2, 6:4

Шестая ракетка мира чешка Петра Квитова успешно стартовала на Открытом чемпионата США по теннису.

В матче первого круга чешская теннисистка обыграла соотечественницу Денизу Алертову — 6:2, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. Квитова четыре раза подала навылет и допустила две двойные ошибки.

Во втором круге чешская теннисистка встретится с победительницей пары Андреа Петкович — Михаэла Бузарнеску.

Юлия Гергес (Германия, 26) — Наталья Вихлянцева (Россия) — 1:6, 6:1, 7:6(7:1)

Россиянка Наталья Вихлянцева не сумела выйти во второй круг турнира «Большого шлема» US Open.

В стартовом матче российская теннисистка за 2 часа и 5 минут уступила немке Юлии Гергес со счетом 6:1, 1:6, 6:7 (1:7).

Вихлянцева сделала 3 эйса и 8 двойных ошибок, а ее соперница 9 раз подала навылет при 9 двойных ошибках.

На следующей стадии турнира Гергес встретится с американкой Франческой Ди Лоренцо, которая выбила с турнира еще одну россиянку Веронику Кудерметову. 0