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    Медведев поднялся на пятое место в рейтинге ATP

    ATP Даниил Медведев Карен Хачанов Андрей Рублёв Роджер Федерер Новак Джокович  Рафаэль Надаль
    Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на пятое место в новом рейтинге ATP после победы на «Мастерсе» в Цинциннати.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    В решающем матче Медведев в двух сетах переиграл бельгийца Давида Гоффина (7:6 (3), 6:4).

    Другой россиянин Карен Хачанов остался на девятом месте, а Андрей Рублев дошел до четвертьфинала и поднялся с 70-го на 47-е место.

    В тройке лидеров изменений не произошло. Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович, на втором месте испанец Рафаэль Надаль. Роджер Федерер из Швейцарии идет третьим.

    Рейтинг ATP. 19 августа

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 685.
    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945.
    3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6950.
    4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4925.
    5 (8). Даниил Медведев (Россия) — 4195.
    6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4005.
    7 (5). Кей Нисикори (Япония) — 4005.
    8 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3455.
    9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2890.
    10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.
    … 47 (70). Андрей Рублев (Россия) — 1031. 0

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