Медведев поднялся на пятое место в рейтинге ATP

Российский теннисистподнялся на пятое место в новом рейтинге ATP после победы на «Мастерсе» в Цинциннати.

В решающем матче Медведев в двух сетах переиграл бельгийца Давида Гоффина (7:6 (3), 6:4).

Другой россиянин Карен Хачанов остался на девятом месте, а Андрей Рублев дошел до четвертьфинала и поднялся с 70-го на 47-е место.

В тройке лидеров изменений не произошло. Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович, на втором месте испанец Рафаэль Надаль. Роджер Федерер из Швейцарии идет третьим.

Рейтинг ATP. 19 августа

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 685.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6950.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4925.

5 (8). Даниил Медведев (Россия) — 4195.

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4005.

7 (5). Кей Нисикори (Япония) — 4005.

8 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3455.

9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2890.

10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.

… 47 (70). Андрей Рублев (Россия) — 1031. 0