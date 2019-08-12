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    Медведев поднялся на восьмое место в рейтинге ATP

    ATP Даниил Медведев Карен Хачанов Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович  Кеи Нисикори Андрей Рублёв
    Россиянин Даниил Медведев поднялся на восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    На прошлой неделе 23-летний российский теннисист дошел до финала турнира в Монреале, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю (3:6, 0:6). Россиянин впервые в карьере играл в финале «Мастерса».

    Медведев стал первой ракеткой России, обойдя Карена Хачанова, который с восьмой строчки опустился на девятую.

    Лидерство сохраняет серб Новак Джокович. Победитель турнира в Канаде испанец Рафаэль Надаль остался на второй строчке. Швейцарец Роджер Федерер удерживает третью позицию.

    Рейтинг АТР от 12 августа

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12325 очков;
    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945;
    3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7460;
    4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4925;
    5 (6). Кэй Нисикори (Япония) — 4040;
    6 (7). Александр Зверев (Германия) — 4005;
    7 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 3455;
    8 (9). Даниил Медведев (Россия) — 3230;
    9 (8). Карен Хачанов (Россия) — 2890;
    10 (11). Фабио Фоньини (Италия) — 2555...
    70 (70). Андрей Рублев (Россия) — 836. 0

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