Медведев поднялся на восьмое место в рейтинге ATP

Россиянинподнялся на восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На прошлой неделе 23-летний российский теннисист дошел до финала турнира в Монреале, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю (3:6, 0:6). Россиянин впервые в карьере играл в финале «Мастерса».

Медведев стал первой ракеткой России, обойдя Карена Хачанова, который с восьмой строчки опустился на девятую.

Лидерство сохраняет серб Новак Джокович. Победитель турнира в Канаде испанец Рафаэль Надаль остался на второй строчке. Швейцарец Роджер Федерер удерживает третью позицию.

Рейтинг АТР от 12 августа

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12325 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7460;

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4925;

5 (6). Кэй Нисикори (Япония) — 4040;

6 (7). Александр Зверев (Германия) — 4005;

7 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 3455;

8 (9). Даниил Медведев (Россия) — 3230;

9 (8). Карен Хачанов (Россия) — 2890;

10 (11). Фабио Фоньини (Италия) — 2555...

70 (70). Андрей Рублев (Россия) — 836. 0