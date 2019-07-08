Халеп выиграла у Гауфф и вышла в четвертьфинал Уимблдона

Румынская теннисисткаодержала победу над американкойв четвертом круге Уимблдона.

Встреча, которая продолжалась 1 час 17 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:3.

Халеп выполнила 2 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-поинтов из 12.

На счету 15-летней американки 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-поинта из 6.

Гауфф, занимающая 313-е место в рейтинге WTA, заработала 280 очков на Уимблдоне, поэтому на следующей неделе войдет в топ-150 сильнейших теннисисток мира.

Халеп за выход в полуфинал поспорит с китаянкой Чжан Шуай. 0