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    Уимблдон. Свитолина одолела Саккари, Хачанов играет с Баутистой-Агутом

    Обзор матчей пятого игрового дня на травяном турнире «Большого шлема»

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    Элина Свитолина
    Элина Свитолина
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    В пятницу, 5 июля, на Уимблдоне стартуют матчи третьего тура в мужском и женском одиночных разрядах.

    Мужчины

    Милош Раонич (Канада) — Рейлли Опелка (США) — 7:6 (7:1), 6:2, 6:1

    Канадец Милош Раонич без особых проблем обыграл американца Рейлли Опелку в третьем круге Уимблдона.

    Теннисисты выполнили по 13 эйсов, но канадец реализовал 4 брейк-поинта из 10, тогда как американец тремя своими попытками не воспользовался.

    За выход в четвертьфинал Раонич поспорит с южноафриканцем Кевином Андерсоном или аргентинцем Гидо Пельей.

    Женщины

    Элина Свитолина (Украина) — Мария Саккари (Греция) — 6:3, 6:7 (1:7), 6:2

    Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертый круг Уимблдона.

    В поединке третьего раунда восьмая ракетка мира одолела гречанку Марию Саккари со счетом 6:3, 6:7 (1:7), 6:2.

    Элина 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-поинтов. Украинка победила с седьмого матчбола.

    На счету Саккари 2 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

    Следующей соперницей Свитолиной станет хорватка Петра Мартич или американка Даниэль Коллинз.

    Каролин Возняцки (Дания) — Чжан Шуай (Китай) — 4:6, 2:6

    Датчанка Каролин Возняцки в матче третьего круга Уимблдона проиграла китаянке Чжан Шуай — 4:6, 2:6.

    Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. В первом сете датчанка вела 4:0, но умудрилась проиграть шесть геймов кряду.

    Во второй партии Возняцки быстро сделал брейк, однако вскоре уже проигрывала 1:4, так и не сумев отыграться.

    Шуай вышла в четвертый круг, где сыграет со швейцаркой Викторией Голубич или украинкой Даяной Ястремской. 0

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