Надаль разгромил Сугиту на Уимблдоне

Испанский теннисистшагнул во второй круг Уимблдона.

В поединке первого раунда третий номер посева разгромил японца Юити Сугиту со счетом 6:3, 6:1, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты. На счету Надаля 11 эйсов, 2 ошибки на подаче и 6 реализованных брейк-поинтов из 15. Сугита 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и сделал 1 брейк.

За выход в третий круг Надаль поспорит с австралийцем Ником Кирьосом, который одолел соотечественника Джордана Томпсона — 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (12:10), 0:6, 6:1. 0