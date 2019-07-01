Халеп одолела Саснович в первом круге Уимблдона

Румынская теннисистка(7) на старте Уимблдонского турнира переиграла представительницу Белоруссии— 6:4, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. Бывшая первая ракетка мира трижды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету Александры ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка. Во втором сете Симона уступала 2:5 и сумела выиграть 5 геймов подряд.

Во втором круге румынка сыграет с победительницей противостояния Михаэла Бузэрнеску (Румыния) — Джесика Пегула (США).

Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. 0