ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дэвид МойесНаследник Фергюсона. Мойес и большое фиаско «МЮ»
  • 17:55
    • Хачанов в первом круге Уимблдона обыграл корейского теннисиста
  • 16:39
    • «МЮ» продлил контракт с Рашфордом
  • 16:03
    • «Торонто» обменял Зайцева в «Оттаву»
  • 14:37
    • Гаспарян стартовала с победы на Уимблдоне
  • 13:10
    • «Айлендерс» предлагает Панарину 7-летний контракт
    Все новости спорта

    Халеп одолела Саснович в первом круге Уимблдона

    Уимблдон WTA Симона Халеп
    Румынская теннисистка Симона Халеп (7) на старте Уимблдонского турнира переиграла представительницу Белоруссии Александру Саснович — 6:4, 7:5.

    Симона Халеп
    Симона Халеп

    Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. Бывшая первая ракетка мира трижды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету Александры ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка. Во втором сете Симона уступала 2:5 и сумела выиграть 5 геймов подряд.

    Во втором круге румынка сыграет с победительницей противостояния Михаэла Бузэрнеску (Румыния) — Джесика Пегула (США).

    Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Уимблдон-2019. Женская неопределенность и мужская стабильность
  • Вчера в 02:25
    •
  • Прогноз
  • Мария Шарапова — Полин Парментье
  • 1.75
  • Завтра в 13:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кот-д'Ивуар не упустит путевку в плей-офф
  • Намибия — Кот-д'Ивуар. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Отправит ли Марокко за борт Кубка Африки ЮАР?
  • ЮАР — Марокко. Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
  • Сенегал не должен испытать проблем с Кенией
  • Кения — Сенегал. Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Ари Футбол Приятный бонус для «Краснодара». «Быки» близки к победе на Кубке Матч Премьер«Горожане» одержали крупную победу над «Ростовом» Вчера в 22:240
  • 18:14
    • Кудерметова успешно стартовала на Уимблдоне
  • 17:38
    • Джокович пробился во второй круг Уимблдона
  • 16:18
    • Панарин отказался от 8-летнего контракта с «Коламбусом»
    Суарес потерял форму и не реализовал пенальти Футбол Сдавший Суарес подвел УругвайРеакция прессы на матч Уругвай — Перу Вчера в 16:440
  • Экспресс дня

  • Смогут ли выйти в плей-офф Марокко и Кот-д'Ивуар?
  • 3.55
    •
  • 17:26
    • ЦСКА отдал 19-летнего форварда в аренду «Балтике»
  • 17:07
    • Халеп одолела Саснович в первом круге Уимблдона
  • 14:27
    • «Салават Юлаев» продлил контакт с защитником
    Новак Джокович Теннис Уимблдон-2019. Женская неопределенность и мужская стабильностьАнонс предстоящего турнира серии «Большого шлема» — Уимблдона Вчера в 02:250
  • 14:11
    • Маркизио хочет покинуть «Зенит»
  • 10:56
    • «Рубин» представил новую эмблему клуба
  • 09:14
    • «Ювентус» объявил о трансфере Пеллегрини
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    УимблдонATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие