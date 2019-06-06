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    «Ролан Гаррос». Вылет Халеп, Хачанов сыграет против Тима

    Обзор очередного игрового дня на Открытом чемпионате Франции по теннису

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    Симона Халеп
    Симона Халеп
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    В четверг, 6 июня, на «Ролан Гаррос» продолжатся матчи 1/4 финала.

    Женщины

    Симона Халеп — Аманда Анисимова — 2:6, 4:6

    Румынская теннисистка Симона Халеп прекратила борьбу на Открытом чемпионате Франции.

    В поединке 1/4 финала действующая чемпионка «Ролан Гаррос» проиграла американке Аманде Анисимовой со счетом 2:6, 4:6.

    Встреча продолжалась 1 час 8 минут. Румынка 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 7 брейк-поинтов. На счету американки 1 эйс, ни одной двойной и 4 брейка.

    Анисимова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема», где сыграет с австралийкой Эшли Барти.

    Эшли Барти — Мэдисон Киз — 6:3, 7:5

    Австралийка Эшли Барти в полуфинале «Ролан Гаррос» обыграла американку Мэдисон Киз — 6:3, 7:5.

    Теннисистки провели на корте чуть больше часа. Барти 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 5 брейк-поинтов. На счету ее соперницы 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

    Австралийка тоже впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. 0

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