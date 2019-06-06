Определились последние полуфиналистки «Ролан Гаррос»

Румынская теннисисткапрекратила борьбу на Открытом чемпионате Франции.

В поединке 1/4 финала действующая чемпионка «Ролан Гаррос» проиграла американке Аманде Анисимовой со счетом 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. Румынка 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 7 брейк-поинтов. На счету американки 1 эйс, ни одной двойной и 4 брейка.

Анисимова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема», где сыграет с австралийкой Эшли Барти.

Австралийка Эшли Барти в полуфинале «Ролан Гаррос» обыграла американку Мэдисон Киз — 6:3, 7:5.

Теннисистки провели на корте чуть больше часа. Барти 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 5 брейк-поинтов. На счету ее соперницы 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

Австралийка тоже впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. 0