Мугуруса остановила Свитолину на пути в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Испанская теннисисткавышла в 1/8 финала

В матче третьего круга 19-я сеяная Мугуруса в двух сетах обыграла девятую ракетку турнира, украинку Элину Свитолину, со счетом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Мугуруса подала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. Свитолина ни разу не подала навылет, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Мугуруса сыграет с победительницей матча между седьмой сеяной американкой Слоан Стивенс и словенкой Полоной Херцог. 0