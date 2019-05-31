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    Мугуруса остановила Свитолину на пути в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

    Ролан Гаррос WTA Гарбин Мугуруса Элина Свитолина
    Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

    Гарбин Мугуруса
    Гарбин Мугуруса

    В матче третьего круга 19-я сеяная Мугуруса в двух сетах обыграла девятую ракетку турнира, украинку Элину Свитолину, со счетом 6:3, 6:3.

    Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Мугуруса подала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. Свитолина ни разу не подала навылет, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.

    За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Мугуруса сыграет с победительницей матча между седьмой сеяной американкой Слоан Стивенс и словенкой Полоной Херцог. 0

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