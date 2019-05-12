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    Циципас обыграл Надаля и стал вторым финалистом Мадрида

    ATP Рафаэль Надаль
    Греческий теннисист Стефанос Циципас, получивший восьмой номер посева, вышел в фнал турнира Mutua Madrid Open в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6,5 миллионов евро.

    Стефанос Циципас
    Стефанос Циципас

    В полуфинальном поединке он оказался сильнее второй ракетки мира испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:4, 2:6, 6:3.

    Продолжительность поединка составила 2 часа 36 минут. Циципас 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Надаля 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.

    В финальном поединке соперником Циципаса станет первая ракетка планеты серб Новак Джокович, переигравший пятого сеяного соревнований австрийца Доминика Тима — 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).

    Финал турнира в Мадриде состоится сегодня, 12 мая. Начало — в 19:30 мск. 0

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