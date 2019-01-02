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    Медведев обыграл Маррея в Брисбене, Донской выбыл

    ATP Даниил Медведев Евгений Донской
    Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в австралийском Брисбене.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев
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    В матче второго круга Медведев в двух партиях обыграл британца Энди Маррея — 7:5, 6:2.

    Соперники провели на коре 1 час 21 минуту.

    В четвертьфинале Медведев встретится с канадским теннисистом Милошем Раоничем.

    По ходу матча Медведев 16 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брэйк-пойнтов. На счету бывшей первой ракетки мира 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

    Еще один россиянин Евгений Донской в 1/8 финала уступил Иво Карловичу — 4:6, 5:7.

    Матч продолжался 1 час 12 минут. Донской 8 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Карловича 17 эйсов, 2 двойные ошибки, а также 2 брейка. 0

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