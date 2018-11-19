Зверев: Невероятно счастлив, это самый большой титул, который я выигрывал

«Не могу выразить словами все, что сейчас чувствую. Я невероятно счастлив, очевидно, что это самый большой титул, который я когда-либо выигрывал.
Хочу поздравить Новака с прекрасной неделей и второй половиной сезона. Мы играли дважды на этой неделе.
Все знают, насколько ты хороший теннисист, но я хочу отметить, насколько ты хороший человек. У нас было много хороших разговоров о жизни. Я ценю, что ты позволил мне выиграть титул.
Я также хочу поблагодарить отца, который тренировал меня всю жизнь. Вероятно, он не перестанет плакать от счастья до следующего года», — приводит слова Зверева «Матч ТВ».
Напомним, Зверев стал первым немцем с 1995 года, которому удалось завоевать трофей Итогового турнира ATP.
Для него этот трофей стал четвертым в сезоне, ранее он выиграл турниры в Мюнхене, Мадриде и в Вашингтоне. 0