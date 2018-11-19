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    Зверев: Невероятно счастлив, это самый большой титул, который я выигрывал

    Финал Мирового Тура ATP ATP Новак Джокович 
    Немецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями от победы над сербом Новаком Джоковичем (6:4, 6:3) в финале Итогового турнира ATP.

    Александр Зверев
    Александр Зверев
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    «Не могу выразить словами все, что сейчас чувствую. Я невероятно счастлив, очевидно, что это самый большой титул, который я когда-либо выигрывал.

    Хочу поздравить Новака с прекрасной неделей и второй половиной сезона. Мы играли дважды на этой неделе.

    Все знают, насколько ты хороший теннисист, но я хочу отметить, насколько ты хороший человек. У нас было много хороших разговоров о жизни. Я ценю, что ты позволил мне выиграть титул.

    Я также хочу поблагодарить отца, который тренировал меня всю жизнь. Вероятно, он не перестанет плакать от счастья до следующего года», — приводит слова Зверева «Матч ТВ».

    Напомним, Зверев стал первым немцем с 1995 года, которому удалось завоевать трофей Итогового турнира ATP.

    Для него этот трофей стал четвертым в сезоне, ранее он выиграл турниры в Мюнхене, Мадриде и в Вашингтоне. 0

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