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    Звонарева уступила Севастовой в четвертьфинале Кубка Кремля

    WTA Вера Звонарева Кубок Кремля
    Российская теннисистка Вера Звонарева не сумела выйти в полуфинал Кубка Кремля в Москве.

    Вера Звонарева
    Вера Звонарева
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    В четвертьфинальном матче Звонарева в трех сетах проиграла представительнице Латвии Анастасии Севастовой.

    Матч длился 2 часа 12 минут и завершился поражением россиянки со счетом 6:4, 5:7, 3:6.

    По ходу матча Звонарева 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. У Севастовой — 4 эйса, 2 двойные ошибки и 6 брейков.

    Соперницей Севастовой в борьбе за выход в финал будет Онс Жабер, которая ранее стала первой полуфиналисткой турнира. 0

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