Звонарева уступила Севастовой в четвертьфинале Кубка Кремля

Российская теннисисткане сумела выйти в полуфинал Кубка Кремля в Москве.

В четвертьфинальном матче Звонарева в трех сетах проиграла представительнице Латвии Анастасии Севастовой.

Матч длился 2 часа 12 минут и завершился поражением россиянки со счетом 6:4, 5:7, 3:6.

По ходу матча Звонарева 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. У Севастовой — 4 эйса, 2 двойные ошибки и 6 брейков.

Соперницей Севастовой в борьбе за выход в финал будет Онс Жабер, которая ранее стала первой полуфиналисткой турнира. 0