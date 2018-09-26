Павлюченкова обыграла Квитову в Ухане

Российская теннисисткапробилась в четвертьфинал турнира в(Китай).

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В трех партиях Павлюченкова обыграла представительницу Чехии Петру Квитову, посеянную под пятым номером, со счетом 3:6, 6:3, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 12 минут. Уроженка Самары 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 21 брейк-пойнта. На счету ее соперницы 2 эйса, 10 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Ухане Павлюченкова поспорит с австралийкой Эшли Барти, получившей 16-й номер посева. 0