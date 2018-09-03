Плишкова: Могу победить Серену Уильямс

Чешская теннисисткаподелилась ожиданиями от матча с 23-кратной победительницей турниров Большого шлема американкойв четвертьфинале

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Стоит отметить, что в сезоне-2016 Плишкова уже обыгрывала Серену на стадии 1/2 финала US Open — 6:2, 7:6.

«В том матче я чувствовала себя великолепно, но это уже в прошлом. Тогда меня считали "темной лошадкой", никто не думал, что я пройду так далеко. Я выходила на корт за победой, а не просто радоваться факту встречи с легендой. Понимала, что соперница находится на пике, но верила в свои шансы и добилась цели.

Знаю, что Серена мощно подает, но и у меня классные удары и другие сильные стороны. Я могу победить Серену. Уверена в этом», — цитирует Плишкову пресс-служба WTA. 0