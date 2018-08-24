US Open-2018. Кто навяжет борьбу Халеп и Джоковичу?

27 августа в США стартует последний в сезоне «Шлем», который станет 138-м по счету и старейшим по американским меркам теннисным соревнованием.

Интересные факты

— По сравнению с прошлогодним розыгрышем призовой фонд вырос на 2,6 миллиона. Теперь эта сумма составит 53 миллиона долларов. Но первенство все равно не является самым прибыльным для участников — на два миллиона впереди оказался Australian Open.

— Корт Артура Эша является крупнейшей в мире теннисной ареной и вмещает 23 771 зрителя.

— Турнир за всю его историю выигрывали восемь россиян. Первым это сделал Евгений Кафельников в дуэте с чехословацким игроком Даниэлем Вацеком в 1997-м году. Далее были Марат Сафин (2000), Светлана Кузнецова (2004), Вера Звонарева (микст, 2004), Мария Шарапова (2006), Динара Сафина (парный разряд, 2007), а также Екатерина Макарова (дважды) в паре с Еленой Весниной в 2014-м, а еще раз — в миксте-2012.

— Джимми Коннорс является единственным теннисистом, который выигрывал турнир на трех разных покрытиях — на траве, грунте и харде.

— Впервые с прошлогоднего Уимблона вся «Большая четверка» выступит на турнире «Большого шлема» — Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей. Швейцарец при этом может завоевать свой шестой титул на турнире, что станет рекордом Открытой эры.

Джокович вступил в ряды претендентов

Новак Джокович usopen.org

Долгое время доминировали на мэйджорах Федерер и Надаль, но на Уимблдоне весьма неожиданно «воскрес» Новак Джокович, которого больше не беспокоит травма локтя. Это дополнительная интрига, а последние соревнования на харде, которые стали подготовкой к «Шлему», в Торонто и Цинциннати, выиграли Надаль и Джокович. Именно их можно считать главными фаворитами предстоящего розыгрыша. Испанец при этом является действующим чемпионом.

Стоит отметить, что в финале Цинциннати Новак разделался с самим Феерером и стал первым игроком в истории, которому удалось стать чемпионом на всех «Мастерсах».

Выстрелить в США все-таки могут тот же Федерер, а также Кевин Андерсон, Хуан Мартин Дель Потро, Марин Чилич и несколько молодых игроков. Но у них далеко не все получается на харде, а Роджер вызвал сомнения после своего сенсационного поражения от Андерсона на Уимблдоне.

Но для Федерера это огромный шанс в очередной раз войти в историю, так как еще одно чемпионство на US Open позволит ему стать самым титулованным теннисистом в истории турнира.

Российские болельщики уже в первом круге увидят дерби между Даниилом Медведевым и Евгением Донским. Также в «основе» сыграют Михаил Южный, Андрей Рублев и Карен Хачанов.

Топ-10 посева:

1. Рафаэль Надаль (Испания)

2. Роджер Федерер (Швейцария)

3. Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина)

4. Александр Зверев (Германия)

5. Кевин Андерсон (ЮАР)

6. Новак Джокович (Сербия)

7. Марин Чилич (Хорватия)

8. Григор Димитров (Болгария)

9. Доминик Тим (Австрия)

10. Давид Гоффен (Бельгия)

27-й номер получил россиянин Карен Хачанов.

Халеп — полноценный фаворит

Симона Халеп usopen.org

Румынка стала главной звездой женского Тура, в чем некоторые сомневались до тех пор, пока ей все-таки не покорился «Шлем» — Симона стала чемпионкой «Ролан Гаррос».

Вот и теперь именно Халеп считается фавориткой. Ей удалось взять чемпионство в Монреале и дойти до финала в Цинциннати, где не удалось справиться с Кики Бертенс, скорее всего, из-за усталости.

Румынская теннисистка играет стабильно, она уже попала на Итоговый турнир WTA, а среди конкуренток можно отметить разве что чешку Петру Квитову и немку Анжелик Кербер, но последняя после победы на Уимблдоне мало что показала на нескольких турнирах.

А еще есть американский «десант». После родов все-таки набрала прекрасную форму опытнейшая Серена Уильямс, о чем говорит выход в финал Уимблдона. Тем не менее, она уже давно не разрывает своих соперниц. как делала это всего пару лет назад. Стоит обратить внимание и на Слоан Стивенс. Девушка в прошлом году сумела взять здесь трофей, а в этом сезоне еще активнее прибавляет в игровом плане, хотя на решающие стадии ее порой не хватает, как это было против Халеп в финале «Ролан Гаррос».

У России традиционно главные надежды возлагаются на Дарью Касаткину и Марию Шарапову. Вторая побеждала здесь в 2006-м, но и выход в поздние стадии турнира можно будет считать для нынешней Марии успехом. 21-летняя Касаткина доходила здесь до четвертого раунда в прошлом году, поэтому прогрессом станет даже четвертьфинал. Среди участниц основной сетки также присутствуют Екатерина Макарова, Маргарита Гаспарян, Светлана Кузнецова, Наталья Вихлянцева, Евгения Родина, Анна Блинкова, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова.

Топ-10 посева:

1. Симона Халеп (Румыния)

2. Каролин Возняцки (Дания)

3. Слоан Стивенс (США)

4. Анжелика Кербер (Германия)

5. Петра Квитова (Чехия)

6. Каролин Гарсия (Франция)

7. Элина Свитолина (Украина)

8. Каролина Плишкова (Чехия)

9. Юлия Гергес (Германия)

10. Елена Остапенко (Латвия)

Кроме того, из россиянок в посев попали Дарья Касаткина (11), Мария Шарапова (22) и Анастасия Павлюченкова (27).

Потенциальные четвертьфиналы

Так будут выглядеть четвертьфинальные пары, если все лидеры посева будут одерживать победы.

Мужчины

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Кевин Андерсон (ЮАР, 5)

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 3) — Григор Димитров (Болгария, 8)

Марин Чилич (Хорватия, 7) — Александр Зверев (Германия, 4)

Новак Джокович (Сербия, 6) — Роджер Федерер (Швейцария, 2)

Женщины

Симона Халеп (Румыния, 1) — Каролина Плишкова (Чехия, 8)

Слоан Стивенс (США, 3) — Элина Свитолина (Украина, 7)

Каролин Гарсия (Франция, 6) — Анжелик Кербер (Германия, 4)

Петра Квитова (Чехия, 5) — Каролин Возняцки (Дания, 2) 0