Касаткина получила 11-й номер посева на US Open, Шарапова — 22-й

Российская теннисисткаполучила 11-й номер посева на в заключительном турнире «Большого шлема» сезона-2018 — Открытом чемпионате США.

Мария Шарапова будет 22-й, Анастасия Павлюченкова — 27-й. Первый номер посева — у румынки Симоны Халеп.

Организаторы сделали исключение для Серены Уильямс, которая получила 17-й номер вместо 26-го по рейтингу. Во внимание приняли то время, которое она пропустила из-за декрета.

Россиянка Елена Веснина снялась с соревнований, сославшись на травму левого колена. 32-летняя россиянка не выходила на корт с тех пор, как проиграла в первом круге «Ролан Гаррос» Бернарде Пере.

Бывшие победители US Open Светлана Кузнецова и Стэн Вавринка, а также двукратная победительница Australian Open Виктория Азаренко получили wild card на Открытый чемпионат США-2018.

33-летняя Кузнецова сейчас занимает 88-е место в рейтинге WTA, а 29-летняя Азаренко — 87-е, но на дату дедлайна — 16 июля — обе теннисистки находились ниже 101-го места.

33-летний Вавринка расположился на 151-й позиции в рейтинге ATP.

Открытый чемпионат США пройдет в Нью-Йорке с 27 августа по 9 сентября. 0