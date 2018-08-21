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    Касаткина получила 11-й номер посева на US Open, Шарапова — 22-й

    US Open Дарья Касаткина Мария Шарапова Серена Уильямс Анастасия Павлюченкова Симона Халеп Елена Веснина Виктория Азаренко Светлана Кузнецова Станислас Вавринка ATP
    Российская теннисистка Дарья Касаткина получила 11-й номер посева на в заключительном турнире «Большого шлема» сезона-2018 — Открытом чемпионате США.

    Дарья Касаткина
    Дарья Касаткина
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    Мария Шарапова будет 22-й, Анастасия Павлюченкова — 27-й. Первый номер посева — у румынки Симоны Халеп.

    Организаторы сделали исключение для Серены Уильямс, которая получила 17-й номер вместо 26-го по рейтингу. Во внимание приняли то время, которое она пропустила из-за декрета.

    Россиянка Елена Веснина снялась с соревнований, сославшись на травму левого колена. 32-летняя россиянка не выходила на корт с тех пор, как проиграла в первом круге «Ролан Гаррос» Бернарде Пере.

    Бывшие победители US Open Светлана Кузнецова и Стэн Вавринка, а также двукратная победительница Australian Open Виктория Азаренко получили wild card на Открытый чемпионат США-2018.

    33-летняя Кузнецова сейчас занимает 88-е место в рейтинге WTA, а 29-летняя Азаренко — 87-е, но на дату дедлайна — 16 июля — обе теннисистки находились ниже 101-го места.

    33-летний Вавринка расположился на 151-й позиции в рейтинге ATP.

    Открытый чемпионат США пройдет в Нью-Йорке с 27 августа по 9 сентября. 0

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