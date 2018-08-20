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    Джокович, выигравший турнир в Цинциннати, поднялся на шестую строчку в рейтинге ATP

    ATP Рафаэль Надаль Роджер Федерер Хуан Мартин дель Потро Кевин Андерсон Григор Димитров Новак Джокович  Марин Чилич Карен Хачанов Андрей Рублёв Даниил Медведев Евгений Донской
    В обновленном рейтинге ATP от 20 августа южноафриканец Кевин Андерсон поднялся на пятую строчку, серб Новак Джокович, выигравший турнир в Цинциннати, — на шестую, а бельгиец Давид Гоффен — на 10.

    Новак Джокович
    Новак Джокович
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    Лучший из россиян в рейтинге — Карен Хачанов — занимает 27-е место. Андрей Рублев остался 37-м, Даниил Медведев опустился на одну строчку и занимает 57-ю позицию. Евгений Донской поднялся с 84-го на 80-е место.

    Рейтинг ATP. 20 августа

    1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10040.
    2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7080.
    3 (3). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5500.
    4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4845.
    5 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4615.
    6 (10). Новак Джокович (Сербия) — 4445.
    7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4445.
    8 (5). Григор Димитров (Болгария) — 3790.
    9 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3485.
    10 (11). Давид Гоффен (Бельгия) — 3435.
    … 27 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1525...
    37 (37). Андрей Рублёв (Россия) — 1145...
    57 (56). Даниил Медведев (Россия) — 952...
    80 (84). Евгений Донской (Россия) — 718. 0

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