Джокович, выигравший турнир в Цинциннати, поднялся на шестую строчку в рейтинге ATP

В обновленном рейтинге ATP от 20 августа южноафриканецподнялся на пятую строчку, серб, выигравший турнир в Цинциннати, — на шестую, а бельгиец— на 10.

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Лучший из россиян в рейтинге — Карен Хачанов — занимает 27-е место. Андрей Рублев остался 37-м, Даниил Медведев опустился на одну строчку и занимает 57-ю позицию. Евгений Донской поднялся с 84-го на 80-е место.

Рейтинг ATP. 20 августа

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10040.

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7080.

3 (3). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5500.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4845.

5 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4615.

6 (10). Новак Джокович (Сербия) — 4445.

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4445.

8 (5). Григор Димитров (Болгария) — 3790.

9 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3485.

10 (11). Давид Гоффен (Бельгия) — 3435.

… 27 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1525...

37 (37). Андрей Рублёв (Россия) — 1145...

57 (56). Даниил Медведев (Россия) — 952...

80 (84). Евгений Донской (Россия) — 718. 0