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    Касаткина поднялась на 11 строку в рейтинге WTA

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    В обновленном рейтинге WTA от 20 августа россиянка Дарья Касаткина поднялась с 12 на 11 строчку.

    Дарья Касаткина
    Дарья Касаткина
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    В первой 10 произошли некоторые изменения. Чешка Петра Квитова поднялась на пятую строчку, немка Юлия Гёргес — на девятую, представительница Латвии Елена Остапенко — на 10.

    Рейтинг WTA. 20 августа

    1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061.
    2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 5975.
    3 (3). Слоан Стивенс (США) — 5482.
    4 (4). Анжелика Кербер (Германия) — 5305.
    5 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4840.
    6 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4725.
    7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4555.
    8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4105.
    9 (10). Юлия Гёргес (Германия) — 3815.
    10 (11). Елена Остапенко (Латвия) — 3787.
    11 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3525.
    ...
    21 (21). Мария Шарапова (Россия) — 2003...
    27 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1655…
    49 (49). Екатерина Макарова (Россия) — 1117…
    68 (59). Елена Веснина (Россия) — 872…
    81 (79). Евгения Родина (Россия) — 809…
    100 (101). Анна Блинкова (Россия) — 633. 0

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