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    Рублев вышел на 31-е место в рейтинге ATP

    ATP Рафаэль Надаль Роджер Федерер Марин Чилич Григор Димитров Хуан Мартин дель Потро Кевин Андерсон Джон Изнер Андрей Рублёв Карен Хачанов Даниил Медведев Евгений Донской Михаил Южный
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    Андрей Рублев
    На фото:Андрей Рублев
    Ассоциация теннисистов-профессионалов на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисистов мира.

    Испанец Рафаэль Надаль благодаря победе на турнире в Монте-Карло сохранил за собой первую строчку.

    Всего же в первой десятке произошло лишь одно изменение — немец Александр Зверев потеснил с третьей строчки хорвата Марина Чилича.

    Российский теннисист Андрей Рублев поднялся с 33-го на 31-е место. Также свои позиции улучшили Карен Хачанов, Даниил Медведев и Евгений Донской.

    В то же время Михаил Южный опустился на три строчки и теперь замыкает первую сотню.

    Рейтинг ATP от 23 апреля:

    1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков,
    2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670,
    3 (4). Александр Зверев (Германия) – 5195,
    4 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4985,
    5 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4950,
    6 (6). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 4470,
    7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3755,
    8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3390,
    9 (9). Джон Изнер (США) – 3125,
    10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2930…
    31 (33). Андрей Рублев (Россия) — 1417...
    37 (38). Карен Хачанов (Россия) — 1300...
    48 (49). Даниил Медведев (Россия) — 1019...
    86 (87). Евгений Донской (Россия) — 673...
    100 (97). Михаил Южный (Россия) — 610.

    Надаль — Димитров. Болгарин избежит разгромаРафаэль Надаль — Григор Димитров. Прогноз и ставки на теннисный матч 21 апреля
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