Рублев вышел на 31-е место в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисистов мира.

Испанец Рафаэль Надаль благодаря победе на турнире в Монте-Карло сохранил за собой первую строчку.

Всего же в первой десятке произошло лишь одно изменение — немец Александр Зверев потеснил с третьей строчки хорвата Марина Чилича.

Российский теннисист Андрей Рублев поднялся с 33-го на 31-е место. Также свои позиции улучшили Карен Хачанов, Даниил Медведев и Евгений Донской.

В то же время Михаил Южный опустился на три строчки и теперь замыкает первую сотню.

Рейтинг ATP от 23 апреля:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670,

3 (4). Александр Зверев (Германия) – 5195,

4 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4985,

5 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4950,

6 (6). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 4470,

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3755,

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3390,

9 (9). Джон Изнер (США) – 3125,

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2930…

31 (33). Андрей Рублев (Россия) — 1417...

37 (38). Карен Хачанов (Россия) — 1300...

48 (49). Даниил Медведев (Россия) — 1019...

86 (87). Евгений Донской (Россия) — 673...

100 (97). Михаил Южный (Россия) — 610.