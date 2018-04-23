Рублев вышел на 31-е место в рейтинге ATP

Испанец Рафаэль Надаль благодаря победе на турнире в Монте-Карло сохранил за собой первую строчку.
Всего же в первой десятке произошло лишь одно изменение — немец Александр Зверев потеснил с третьей строчки хорвата Марина Чилича.
Российский теннисист Андрей Рублев поднялся с 33-го на 31-е место. Также свои позиции улучшили Карен Хачанов, Даниил Медведев и Евгений Донской.
В то же время Михаил Южный опустился на три строчки и теперь замыкает первую сотню.
Рейтинг ATP от 23 апреля:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670,
3 (4). Александр Зверев (Германия) – 5195,
4 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4985,
5 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4950,
6 (6). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 4470,
7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3755,
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3390,
9 (9). Джон Изнер (США) – 3125,
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2930…
31 (33). Андрей Рублев (Россия) — 1417...
37 (38). Карен Хачанов (Россия) — 1300...
48 (49). Даниил Медведев (Россия) — 1019...
86 (87). Евгений Донской (Россия) — 673...
100 (97). Михаил Южный (Россия) — 610.