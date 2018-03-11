Медведев вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, Рублев и Донской — нет

57-я ракетка мира россиянинпреодолел барьер второго круга на турнире в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

Во втором круге 22-летний теннисист одержал волевую победу над итальянцем Маттео Берреттини — 6:7 (6:8), 7:5, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 42 минуты.

В первом сете Даниил не реализовал пять сет-поинтов на тай-брейке.

Победитель записал на свой счет 6 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-поинта из 10. В активе Берреттини 7 подач навылет, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

В 1/16 финала Медведев сыграет с 11-й ракеткой турнира испанцем Пабло Карреньо-Бустой, который ранее переиграл аргентинца Орасио Себальоса (3:6, 6:3, 7:6 (7:3)).

Евгений Донской завершил выступление на турнире, уступив 7-й ракетке турнира южноафриканцу Кевину Андерсону — 5:7, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты.

Следующим соперником Андерсона будет аргентинец Николас Кикер, который одержал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром (4:6, 6:2, 6:1).

Андрей Рублев во втором круге проиграл американцу Тейлору Фрицу со счетом 4:6, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась чуть более полутора часов.

Фриц в третьем круге встретится с испанцем Фернандо Вердаско, который оказался сильнее болгарина Григора Димитрова (7:6 (7:4), 4:6, 6:3).