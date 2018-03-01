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    Дель Потро обыграл Феррера в Акапулько

    ATP Кевин Андерсон Хуан Мартин дель Потро Давид Феррер
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    Хуан Мартин Дель Потро
    На фото:Хуан Мартин Дель Потро
    9-я ракетка мира аргентинец Хуан Мартин Дель Потро завоевал путевку в четвертьфинал турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 1,6 миллиона долларов.

    В матче второго круга 6-й номер посева переиграл испанца Давида Феррера со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты.

    Дель Потро 9 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету Давида 1 двойная ошибка и 2 брейка.

    Счет личных встреч соперников стал 6-6.

    За выход в полуфинал соревнований Дель Потро поспорит с представителем Австрии Домиником Тимом.

    Южноафриканец Кевин Андерсон в матче второго круга нанес поражение французу Адриану Маннарино — 6:3, 6:4. На корте теннисисты провели 1 час 30 минут.

    Соперником южноафриканца в четвертьфинале станет Чхун Хён из Южной Кореи, который ранее переиграл американца Эрнесто Эскобедо со счетом 6:3, 6:1.

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