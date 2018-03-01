Дель Потро обыграл Феррера в Акапулько

9-я ракетка мира аргентинецзавоевал путевку в четвертьфинал турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 1,6 миллиона долларов.

В матче второго круга 6-й номер посева переиграл испанца Давида Феррера со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты.

Дель Потро 9 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету Давида 1 двойная ошибка и 2 брейка.

Счет личных встреч соперников стал 6-6.

За выход в полуфинал соревнований Дель Потро поспорит с представителем Австрии Домиником Тимом.

Южноафриканец Кевин Андерсон в матче второго круга нанес поражение французу Адриану Маннарино — 6:3, 6:4. На корте теннисисты провели 1 час 30 минут.

Соперником южноафриканца в четвертьфинале станет Чхун Хён из Южной Кореи, который ранее переиграл американца Эрнесто Эскобедо со счетом 6:3, 6:1.