Тим — в четвертьфинале турнира в Акапулько

6-я ракетка мира австриецвышел в четвертьфинал турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 1,6 миллиона долларов.

В матче второго круга 3-й номер посева нанес поражение представителю Канады Денису Шаповалову — 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут.

Доминик записал на свой счет 4 эйса, допустил 2 двойных ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 11 возможных, не проиграв ни одного гейма на своей подаче.

Следующим соперником австрийца станет победитель матча между 6-й ракеткой турнира аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро и испанцем Давидом Феррером.

Другие результаты:

Петер Гоевчик (Германия) — Александр Зверев (Германия) — 6:7 (6:8), 3:6

Фелисиано Лопес (Испания) — Танаси Коккинакис (Австралия) — 6:3, 6:4

Райан Харрисон (США) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:3, 5:7, 6:4