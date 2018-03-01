Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Тим — в четвертьфинале турнира в Акапулько

    ATP
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Доминик Тим
    На фото:Доминик Тим
    6-я ракетка мира австриец Доминик Тим вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 1,6 миллиона долларов.

    В матче второго круга 3-й номер посева нанес поражение представителю Канады Денису Шаповалову — 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут.

    Доминик записал на свой счет 4 эйса, допустил 2 двойных ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 11 возможных, не проиграв ни одного гейма на своей подаче.

    Следующим соперником австрийца станет победитель матча между 6-й ракеткой турнира аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро и испанцем Давидом Феррером.

    Другие результаты:

    Петер Гоевчик (Германия) — Александр Зверев (Германия) — 6:7 (6:8), 3:6
    Фелисиано Лопес (Испания) — Танаси Коккинакис (Австралия) — 6:3, 6:4
    Райан Харрисон (США) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:3, 5:7, 6:4

    Шаповалов — Тим. Подуставшую звезду ждет серьезная проверкаДенис Шаповалов — Доминик Тим. Прогноз и ставки на теннисный матч 1 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Пике меняет теннис. Прощаемся с Кубком Дэвиса
  • ITF планирует кардинально изменить формат Кубка Дэвиса
    •
  • 01/03
    • Мюррей может вернуться на корт до старта травяного сезона
  • 28/02
    • Надаль снялся с турнира в Акапулько
  • 28/02
    • Донской вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
  • 26/02
    • Хачанов поднялся на 41-е место в рейтинге ATP
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Даниил МедведевБезрассудное поведение. Медведеву пора взяться за умРоссийский теннисист на Уимблдоне отличился не только шикарной победой над Стэном ВавринкойДарья КасаткинаПять надежд женского тенниса в РоссииО самых перспективных теннисистках России Энди Мюррей и Серена УильямсПобеда Мюррея, долгожданный титул Серены Уильямс и прорыв ВеснинойО главных событиях третьего в сезоне турнира Большого шлема – УимблдонаМария ШараповаШарапова: два года без теннисаРоссийская теннисистка дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правилАнжелика Кербер Непобедимый Джокович, сенсационная Кербер и маленький успех РоссииИтоги Открытого чемпионата Австралии по теннису 50 оттенков зеленого и Энди МюррейВсе краски Australian OpenСледим за жизнью теннисных суперзвезд в свежем обзоре их аккаунтов в «Инстаграме»
    Подробный разбор
  • Победы Федерера и Возняцки, вылеты Зверева и Гоффена, травмы Джоковича и Надаля
  • Итоги Открытого чемпионата Австралии по теннису
    •
  • Федерер не собирается останавливаться
  • Реакция СМИ на рекордную победу Федерера на Australian Open
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Вторая за неделю дуэль Венгера и Гвардиолы
  • Прогнозы и ставки на футбол 1 марта
  • 6,03
    •
  • Порвутся ли жилы «Боруссии М»?
  • «Боруссия М» — «Вердер». Прогноз и ставки на матч 25-го тура чемпионата Германии по футболу 2-го марта
  • 2,48
    •
    Теннис. Лента новостей
  • 12:04
    • Мюррей может вернуться на корт до старта травяного сезона
  • 10:04
    • Стивенс отыграла матчбол и одолела Рус в Акапулько
  • 09:49
    • Дель Потро обыграл Феррера в Акапулько
  • 18:02
    • Донской вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
  • Шаповалов — Тим. Подуставшую звезду ждет серьезная проверка
  • Денис Шаповалов — Доминик Тим. Прогноз и ставки на теннисный матч 1 марта
    • 1,69Сегодня в 03:00
  • 28/02
    • Надаль снялся с турнира в Акапулько
  • Надаль — Лопес. Состоится ли хет-трик ветерана против короля?
  • Рафаэль Надаль — Фелисиано Лопес. Прогноз и ставки на теннисный матч 28 февраля
    • 1,8628/02/2018 в 05:00
  • Пике меняет теннис. Прощаемся с Кубком Дэвиса
  • ITF планирует кардинально изменить формат Кубка Дэвиса
    • 27/02/2018 в 13:47
  • 27/02
    • Вихлянцева и Звонарева проиграли на старте «Челленджера» в США
  • 27/02
    • Южный снялся с матча в Индиан-Уэллсе
  • 27/02
    • Рублев проиграл Ферреру в первом круге турнира в Акапулько
  • 26/02
    • Джокович вернулся к тренировкам после операции на локте
  • 26/02
    • Хачанов поднялся на 41-е место в рейтинге ATP
  • 26/02
    • Халеп стала первой ракеткой мира, Касаткина — 20-й
  • 26/02
    • Тьяфо завоевал первый титул АТР, победив в Делрэй-Бич
  • 26/02
    • Шварцман обыграл Вердаско в финале турнира в Бразилии
  • 25/02
    • Хачанов выиграл турнир в Марселе
  • 24/02
    • Касаткина проиграла Свитолиной в финале турнира в Дубае
  • 24/02
    • Хачанов вышел в финал турнира в Марселе
  • 23/02
    • Донской не сумел выйти в полуфинал турнира в США
    Весь теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    ATP WTA
    Кубок Дэвиса Кубок Федерации
    Australian Open Ролан Гаррос
    Уимблдон US Open

    Игроки

    Азаренко Бердых Богомолов Веснина Возняцки
    Джокович Звонарева Иванович Квитова Кириленко
    Кузнецова Макарова Мюррей Надаль Павлюченкова
    Петкович Радванска Тсонга Уильямс Серена Федерер
    Шарапова