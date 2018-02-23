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    Касаткина одолела Мугурусу в Дубае, отыграв три матчбола

    WTA Дарья Касаткина Гарбин Мугуруса
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    Дарья Касаткина
    На фото:Дарья Касаткина
    Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал престижного турнира в Дубае, призовой фонд которого превышает 730 тысяч долларов.

    В полуфинальном поединке россиянка одолела испанку Гарбинье Мугурусу – 3:6, 7:6 (13:11), 6:1.

    Ключевым стал второй сет, в котором Касаткина уступала с потерянной подачей 3:4 и 4:5, но сразу же делала обратный брейк. Кроме того, на тай-брейке Дарья отыграла три матчбола, а на одном из них ей помог видеоповтор, зафиксировавший, что мяч не ушел после ее удара в аут, как просигнализировала судья.

    Продолжительность матча составила 2 часа и 35 минут. Касаткина выполнила 1 подачу навылет, допустила 4 двойные ошибки и 5 раз взяла чужую подачу. На счету Мугурусы 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

    В финале турнира Касаткина встретится с победителем противостояния Элина Свитолина (Украина) — Анжелик Кербер (Германия).

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