Россия проиграла Словакии в матче Кубка федерации

потерпела поражение отв матче плей-офф Мировой группы II Кубка федерации.

В решающем матче россиянка Анастасия Потапова за 2 часа уступила Виктории Кузьмовой — 6:3, 3:6, 4:6.

Кужмова выполнила 7 эйсов, допустила 6 двойных ошибок, 32 раза пробила навылет, сделала 48 невынужденных и использовала 2 брейк-пойнта из 12.

На счету Потаповой 7 подач навылет, 3 двойные, 17 виннеров, 36 невынужденных и 1 реализованный брейк-пойнт из 11.

Таким образом, российские теннисистки лишились шанса сыграть с одной из четырех худших команд Мировой группы I за право участия в элите в следующем сезоне.