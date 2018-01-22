ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Плишкова стала последней четвертьфиналисткой Australian Open

    Australian Open Каролина Плишкова WTA
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Каролина Плишкова
    На фото:Каролина Плишкова
    Шестая ракетка мира Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

    Чешская теннисистка в матче четвертого круга за 2 часа и 43 минуты обыграла свою соотечественницу Барбору Стрыцову со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2.

    25-летняя Плишкова 4 раза подала навылет, один раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейков.

    31-летняя Стрыцова, занимающая 24-е место в рейтинге WTA, подала 2 эйса, допустила две двойные ошибки и дважды взяла подачу соперницы.

    В четвертьфинале первого в сезоне турнира «Большого шлема» Плишкова встретится с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Australian Open-2018. Устрашающий Хён Чон, сенсационный Сандгрен и вылеты россиян
  • Итоги первой недели на Открытом чемпионате Австралии по теннису
    •
  • Australian Open-2018: Борьба Федерера и Надаля, возвращение Джоковича и Вавринки
  • Превью Открытого чемпионата Австралии по теннису 2018 года
    •
  • 22/01
    • Халеп переиграла Осаку в Мельбурне
  • 22/01
    • Кербер вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
  • 22/01
    • Макарова и Веснина — в четвертьфинале Australian Open в парах
  • 21/01
    • Возняцки — в 1/4 финала Australian Open
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Мария ШараповаДопинг Шараповой: оправдание или наказание?Скандал вокруг Марии Шараповой стал одной из главных тем в мировой прессе, а также вызвал шквал эмоций в спортивной средеДарья КасаткинаПять надежд женского тенниса в РоссииО самых перспективных теннисистках России Карен ХачановТри надежды российского теннисаLiveSport.Ru ищет новые российские таланты в мужском теннисе. И кое-что найти удалось Мария Шарапова«Мария, мы соскучились!»Пресса — о возвращении Марии Шараповой на корт после 15 месяцев дисквалификацииАнжелика Кербер Непобедимый Джокович, сенсационная Кербер и маленький успех РоссииИтоги Открытого чемпионата Австралии по теннису Новак Джокович с долгожданным трофеем Открытого чемпионата Франции по теннису Исторический успех Джоковича, новая звезда WTA и травмы звездИтоги Открытого чемпионата Франции по теннису-2016
    Подробный разбор
  • Долгожданный триумф. Шарапова снова на вершине
  • О победе Марии Шараповой в Тяньцзине – в нашем обзоре СМИ
    •
  • Не хватило сил. Шарапова превзошла ожидания, но могла добиться большего
  • Реакция СМИ на вылет российской теннисистки с US Open
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Парижане сорвут злость на «Генгаме»
  • «ПСЖ» — «Генгам». Прогноз и ставки на матч Кубка Франции по футболу 24 января
  • 1,73
    •
  • Экспресс дня. Клопп победит на «Либерти»
  • Прогнозы и ставки на футбол 22 января
  • 5,33
    •
    Теннис. Лента новостей
  • Australian Open-2018. Устрашающий Хён Чон, сенсационный Сандгрен и вылеты россиян
  • Итоги первой недели на Открытом чемпионате Австралии по теннису
    • Вчера в 16:46
  • 14:47
    • Джокович проиграл Чон Хёну на Australian Open
  • 13:16
    • Сандгрен не пустил Тима в четвертьфинал Australian Open
  • 12:34
    • Макарова и Суарес одолели Стосур и Грота во втором круге Australian Open
  • 10:34
    • Халеп переиграла Осаку в Мельбурне
  • 09:56
    • Федерер уверенно обыграл Фучовича
  • 07:37
    • Кербер вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
  • 07:25
    • Макарова и Веснина — в четвертьфинале Australian Open в парах
  • 07:13
    • Бердых сломил сопротивление Фоньини
  • 07:03
    • Киз — в четвертьфинале Australian Open
  • 21/01
    • Эдмунд сломил сопротивление Сеппи
  • 21/01
    • Надаль победил Шварцмана
  • 21/01
    • Чилич победил Карреньо-Бусту в четвертом раунде Открытого чемпионата Австралии
  • 21/01
    • Возняцки — в 1/4 финала Australian Open
  • 20/01
    • Радванска проиграла Се Шувэй в третьем раунде АО
  • 20/01
    • Федерер победил Гаске в третьем раунде Australian Open
  • 20/01
    • Джокович уверенно победил Рамоса
  • 20/01
    • Бердых «всухую» обыграл Дель Потро
  • 20/01
    • Шарапова проиграла Кербер
  • 20/01
    • Осака стала соперницей Халеп в четвертом круге Australian Open
    Весь теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    ATP WTA
    Кубок Дэвиса Кубок Федерации
    Australian Open Ролан Гаррос
    Уимблдон US Open

    Игроки

    Азаренко Бердых Богомолов Веснина Возняцки
    Джокович Звонарева Иванович Квитова Кириленко
    Кузнецова Макарова Мюррей Надаль Павлюченкова
    Петкович Радванска Тсонга Уильямс Серена Федерер
    Шарапова