Плишкова стала последней четвертьфиналисткой Australian Open

Шестая ракетка миравышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

Чешская теннисистка в матче четвертого круга за 2 часа и 43 минуты обыграла свою соотечественницу Барбору Стрыцову со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2.

25-летняя Плишкова 4 раза подала навылет, один раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейков.

31-летняя Стрыцова, занимающая 24-е место в рейтинге WTA, подала 2 эйса, допустила две двойные ошибки и дважды взяла подачу соперницы.

В четвертьфинале первого в сезоне турнира «Большого шлема» Плишкова встретится с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.