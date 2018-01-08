Хачанов — во втором круге турнира в Окленде

48-я ракетка мира россиянинпробился во второй круг турнира в Окленде 9Новая Зеландия), призовой фонд которого составляет 500 тысяч долларов.

В понедельник 21-летний теннисист обыграл японца Юити Сугиту со счетом 6:1, 3:6, 6:4. Матч продолжался 1 час 40 минут.

Карен 8 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Хачанов поспорит с победителем матча Пабло Куэвас (Уругвай) — Гидо Пелья (Аргентина).

Другие результаты:

Жоау Соуза (Португалия) — Дональд Янг (США) — 6:7 (8:10), 6:4, 6:2

Давид Феррер (Испания) — У Ибин (Китай, WC) — 7:6 (9:7), 6:4