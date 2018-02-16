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    Родченков: Решение CAS по российским спортсменам было неприемлемым

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    Григорий Родченков
    На фото:Григорий Родченков
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    Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать ряд российских спортсменов.

    «Решение CAS по 39 спортсменам было неприемлемым. Доказательства были очевидны. В CAS должны были учесть все доказательства, которые предоставили МОК и ВАДА — они доказывали вину спортсменов. Этот процесс продемонстрировал четкий сигнал чистым спортсменам: мы о вас не заботимся», — цитирует Родченкова AP.

    «Пренебрежение CAS к выводам доклада Ричарда Макларена, комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмида — это позор и неуважение», — также отметил экс-глава Московской антидопинговой лаборатории.

    «Российские спортсмены были в курсе допинговых программ и следовали четким указаниям руководителей», — добавил он.

    Напомним, МОК не пригласил российских спортсменов, которых оправдал CAS, для участия в Олимпиаде-2018.

    CAS опубликовал мотивировочную часть решения по российским спортсменам, не допушенным до ОИ-2018

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