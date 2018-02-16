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    CAS опубликовал мотивировочную часть решения по российским спортсменам, не допушенным до ОИ-2018

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    Пресс-конференция CAS в Пхенчхане
    На фото:Пресс-конференция CAS в Пхенчхане
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    Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную мотивировочную часть решения по сорока пяти российским спортсменам и двум тренерам, которые не были допущены на Олимпиаду-2018.

    CAS опубликовал соответствующий документ на своем официальном сайте.

    В частности, CAS отмечает, что в связи с дисквалификацией Олимпийского комитета России решения о приглашении российских спортсменов на Олимпиаду принимает Международный олимпийский комитет. Именно МОК оставляет за собой право не выдавать персональные приглашения атлетам.

    Также подчеркивается, что отсутствие приглашений со стороны олимпийского комитета для ряда российских спортсменов не является наказанием. В то же время получение приглашений — это привилегия.

    Напомним, приглашения на Олимпиаду-2018 не получили Виктор Ан, Антон Шипулин, Сергей Устюгов и многие другие российские спортсмены.

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