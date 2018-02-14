Седова: МОК объяснил, почему на Олимпиаду пригласили молодых россиян

Лыжницарассказала о том, что на встрече олимпийцами из России президент Международного олимпийского комитетаобъяснил, как проходил процесс выдачи приглашений для российских спортсменов на ОИ-2018.

«Суть разговора была в том, что они пригласили нас на эти Игры, то есть не отстранили всю страну в целом, чтобы доказать, что в России есть сильные молодые и "чистые" спортсмены. Прежде всего доказать это другим странам», — приводит слова Седовой «Р-Спорт».

«Они отметили, что на Играх присутствуют в большинстве своем молодые российские спортсмены, так что эти Игры показывают, что произошла смена поколений. Также нам объяснили, по каким критериям проходил отбор», — также сообщила российская лыжница.

МОК: Грязцова и Попова в список для приглашения на ОИ не включил ОКР

Напомним, российские спортсмены выступают на ОИ-2018 в нейтральном статусе. Ряд именитых российских атлетов не получил от МОК приглашение на Игры.