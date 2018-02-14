МОК: Грязцова и Попова в список для приглашения на ОИ не включил ОКР

Конькобежеци бобслеистне были включены Олимпийским комитетом России (ОКР) в список российских атлетов, которые должны были получить приглашения на Игры в Пхенчхане, заявил «Р-Спорт» в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Из отправленного Олимпийским комитетом России списка 500 российских спортсменов комиссией Международного олимпийского комитета был одобрен 391 атлет, а не 389, как утверждалось ранее. Однако из МОК в ОКР пришёл список из 389 спортсменов.

Грязцов и Попов в числе 47 россиян подавали апелляцию в CAS на решение МОК не приглашать их на Игры, которая была отклонена. Из мотивировочной части решения стало известно, что оба спортсмена были одобрены комиссией по допуску, но по каким-то причинам не попали в итоговый список допущенных атлетов.

«По некоторым причинам эти два спортсмена появились в списке атлетов, обратившихся в CAS с иском против МОК, несмотря на то, что к ним не было претензий со стороны МОК. Команда юристов МОК подняла этот вопрос во время слушаний в CAS, поэтому дела этих двух спортсменов пришлось удалить из списка рассматриваемых», — говорится в ответе МОК.

Кроме того, как утверждается в документе, ОКР имел возможность заполнить почти всю квоту российской сборной на Олимпиаде — 209 из 211 человек, однако по неизвестным причинам отправил в Пхёнчхан только 169 человек.